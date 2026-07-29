البنك السعودي للاستثمار يقرر توزيع 499.34 مليون ريال عن النصف الأول 2026

قرر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2026م، بواقع 0.40 ريال للسهم بما يمثل 4% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان البنك على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تبلغ قيمة التوزيعات 499.34 مليون ريال، يتم توزيعها على 1.25 مليار مليون سهم.

ونوه البنك إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026م، والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما لفت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 17 أغسطس المقبل.

وأشار إلى أنه تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2026م.

ودعا البنك جميع المساهمين لتحديث بياناتهم والتأكد من ربط حساباتهم البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم.

وكشفت نتائج البنك السعودي للاستثمار، بالنصف الأول من عام 2026 ارتفاع صافي الربح بشكل طفيف إلى 1.05 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.02 مليار ريال للنصف الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 3.44%.