سابك تقلص خسائرها إلى 833 مليون ريال بالربع الثاني 2026 وقرار بتوزيع 1.10 ريال للسهم

كشفت نتائج الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بالربع الثاني من عام 2026، تراجع صافي الخسائر بنسبة 79.61% مقارنة بخسائر الشركة في الربع المماثل من عام 2025.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الخسارة إلى 833 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل خسائر بلغت 4.07 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع الخسائر يعود إلى تحسن نتائج مشاريع مشتركة غير تكاملية وشركات زميلة، ولك نتيجة انخفاض استثمارات حقوق ملكية في أوروبا، إلى جانب انخفاض في تكاليف التمويل، وتسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بالربع المماثل من العام السابق.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 تراجع الربح التشغيلي إلى 0.71 مليار ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2.67 مليار ريال بالربع المماثل من عام 2025، بتراجع نسبته 73.41%.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2025، تراجعت خسائر الشركة إلى 0.82 مليار ريال، مقابل خسائر بلغت 5.28 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 84.47%.

وأعلنت الشركة في بيان منفصل عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2026م، بقيمة 3.3 مليار بواقع 1.10 ريال للسهم تمثل 11% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 11 أغسطس 2026، والمقيدين بسجل المساهمين لدى مركز (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ الأول من سبتمبر المقبل.