النفط يعاود الارتفاع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وبرنت يقفز بأكثر من 5%

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وعودة الضربات والعمليات العسكرية في المنطقة مجدداً.

وعلى صعيد التداولات، صعدت عقود خام برنت بنسبة 5.1% أو 4.29 دولار إلى 88.83 دولار بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.78 دولار أو 4.8% إلى 83 دولار للبرميل.

تبادل الضربات

شنت الولايات المتحدة والسعودية، الأربعاء، ضربات استهدفت جماعات مدعومة من إيران في العراق، متهمتين إياها بالوقوف وراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية سعودية.

وجاءت هذه الضربات بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي إحباط هجوم إيراني مفاجئ كان يستهدف قوات أمريكية في المنطقة، فيما أعلنت طهران أنها استهدفت سفنًا في مضيق هرمز وقواعد أمريكية في الأردن.

ولا يزال عدد السفن العابرة لمضيق هرمز محدودًا للغاية خلال الأسبوع الجاري، في حين عبرت 5 سفن مضيق باب المندب، وهو المسار البديل لشحنات النفط السعودية المتجهة إلى آسيا.

كما أفادت مصادر إقليمية بأن جماعة الحوثي تدرس فرض رسوم على السفن التجارية المارة عبر جنوب البحر الأحمر.