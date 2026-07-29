أرباح النهدي السعودية تتراجع إلى 215.2 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2026

تراجعت أرباح شركة النهدي الطبية بنسبة 9.73% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل زيادة المبيعات عبر القطاعات الرئيسية.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح إلى 215.2 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 238.4 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح جاء مدفوعاً بزيادة المبيعات عبر القطاعات الرئيسية، نتيجة التغير في مزيج قطاع الأعمال مع النمو المتسارع في قطاع خدمات الرعاية الصحية ومنصات التجارة الإلكترونية والاستثمارات المستمرة لدعم نمو المبيعات.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 8.7% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 235.7 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 تراجع الربح التشغيلي إلى 245.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 260.6 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بتراجع نسبته 5.64%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بشكل طفيف إلى 2.67 مليار ريال للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 2.53 مليار ريال، للربع الثاني من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 5.8%.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2026، تراجع صافي الأرباح إلى 450.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 493.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 8.65%.