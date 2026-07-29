اس تي سي السعودية تربح 3.62 مليار ريال بالربع الثاني 2026 وتقرر توزيع 0.55 ريال للسهم

كشفت نتائج شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) بالربع الثاني من عام 2026، تراجع صافي الأرباح بنسبة 5.23% مقارنة بالربع المماثل من عام 2025.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح إلى 3.62 مليار ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 3.82 مليار ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح بالربع الثاني من عام 2026، يعود إلى وجود بنود غير متكررة في الربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى أنه بعد استبعاد البنود غير المتكررة تسجل المجموعة نموا طفيفا بصافي الأرباح بنسبة 0.7%، وذلك نتيجة ارتفاع حصة الشركة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 3.79 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 3.62 مليار ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 4.66%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 3.7%، في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 20,17 مليار ريال، مقارنة بـ 19.45مليار ريال، للربع المماثل من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2025، إلى 7.32 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 7.47 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 2.03%.

وأعلنت الشركة في بيان منفصل، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الثاني من عام 2026م، بقيمة 2.75 مليار ريال، بواقع 0.55 ريال للسهم، بما يمثل 5.5% من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 3 أغسطس 2026، والمقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسوف يتم بدء توزيع الأرباح بتاريخ 20 أغسطس المقبل.