برنت يقفز بنحو 8% مستعيداً التداول فوق 90 دولارًا بعد تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران

ارتفعت أسعار النفط على نحو حاد خلال تداولات اليوم الأربعاء، بعدما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه "ضربة قوية" لإيران ردًا على ما وصفه بمحاولة هجوم مباغت استهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، القياس العالمي، بنسبة 7.9% لتغلق عند 90.74 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بنسبة 6.6% إلى 84.46 دولارًا للبرميل.

تهديد ووعيد

قال ترامب، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن إيران "ستتلقى ضربة موجعة" بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه قوات أمريكية، مضيفًا: "سنضربهم بقوة."

ووفقًا لتقرير نشره موقع أكسيوس، استهدفت إيران قاعدة أمريكية في الأردن، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أنها نجحت في اعتراض جميع الصواريخ.

هجمات متبادلة على منشآت النفط

شنت ميليشيات عراقية مدعومة من إيران هجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية في منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية في السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرات أمريكية وسعودية نفذت ضربات مشتركة ضد تلك الميليشيات ردًا على الهجمات.

كما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، المدعومة من إيران، استهداف خطوط الأنابيب السعودية التي تنقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، والذي تعتمد عليه الرياض بشكل متزايد لتصدير النفط في ظل اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز.

محاولات للسيطرة على تدفقات النفط

يرى مراقبون أن إيران والحوثيين يسعيان إلى فرض سيطرة أكبر على حركة السفن عبر مضيق هرمز والجزء الجنوبي من البحر الأحمر، وهما من أهم الممرات الاستراتيجية لصادرات النفط العالمية.

كما واصلت إيران خلال الشهر الجاري استهداف ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، في حين أعلن الحوثيون الأسبوع الماضي فرض حظر بحري على السعودية، وأعلنوا تنفيذ هجمات على ناقلتين في البحر الأحمر.