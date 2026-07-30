شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يغلق منخفضاً بأكثر من 1150 نقطة متكبداً أكبر خسائر يومية منذ أبريل 2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلقت الأسهم الأمريكية على خسائر حادة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين واصلت أسهم شركات الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي فضلاً عن تجدد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 112.6 نقطة أو 1.52% ليغلق عند 7316 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 444 نقطة أو 1.7% إلى 24443 نقطة.

كما هبط مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1153 نقطة أو بنسبة 2.2% ليغلق عند 51594 نقطة، وهي أكبر خسائر يومية يتكبدها المؤشر منذ أبريل نيسان عام 2025.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أدنى مستوى له في شهر، بينما أصبح مؤشر ناسداك منخفضًا بنحو 9% مقارنة بذروته القياسية المسجلة في يونيو.

الفيدرالي يبقي على سياسته

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق 3.50% - 3.75%، والذي صدر بأغلبية 9 أصوات مقابل 3، بعدما فضل ثلاثة أعضاء رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وجاء التحرك بالكامل تقريبًا نتيجة التطورات في الولايات المتحدة، في حين لم يُحدث ملخص مداولات بنك كندا، الصادر قبل القرار الأمريكي بنصف ساعة، أي تأثير يُذكر على تحركات العملة.

وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، أكد وارش على التزام الفيدرالي بخفض التضخم إلى المستهدف وتحقيق استقرار الأسعار مشدداً أيضاً على استقلالية البنك المركزي ومراقبته للبيانات الاقتصادية فضلاً عن التعهد بالعودة إلى مستهدف التضخم والتدخل بكل ما يلزم من أدوات لتحقيق ذلك.

الفيدرالي يقلص توقعات رفع الفائدة

يرى محللون أن الأسواق أعادت تسعير مسار السياسة النقدية الأمريكية بعد الاجتماع، مع تراجع احتمالات رفع الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

وانخفضت احتمالات تنفيذ رفع واحد على الأقل بحلول اجتماع 16 سبتمبر إلى نحو 64%، مقارنة بحوالي 80% قبل قرار الفيدرالي، كما تراجعت احتمالات تنفيذ زيادتين بحلول ديسمبر إلى نحو 42%، مقابل 57% سابقًا.

ورغم أن بيان الفيدرالي حمل نبرة متشددة نسبيًا، وشهد أول ثلاثة أصوات معارضة منذ تولي كيفن وورش رئاسة البنك المركزي، فإن وورش امتنع عن تقديم أي توجيهات مستقبلية بشأن مسار الفائدة، مؤكدًا أن اللجنة لا تعمل على إصدار توقعات مسبقة، وأن الأسواق ينبغي أن تتفاعل مع البيانات الاقتصادية الفعلية.

وفي المقابل، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، خلال المؤتمر الصحفي، أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي يضع الأساس لنمو اقتصادي مستقبلي.

ترامب يهدد من جديد

قال ترامب، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن إيران "ستتلقى ضربة موجعة" بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه قوات أمريكية، مضيفًا: "سنضربهم بقوة."

ووفقًا لتقرير نشره موقع أكسيوس، استهدفت إيران قاعدة أمريكية في الأردن، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أنها نجحت في اعتراض جميع الصواريخ.

هجمات متبادلة على منشآت النفط

شنت ميليشيات عراقية مدعومة من إيران هجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية في منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية في السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرات أمريكية وسعودية نفذت ضربات مشتركة ضد تلك الميليشيات ردًا على الهجمات.

كما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، المدعومة من إيران، استهداف خطوط الأنابيب السعودية التي تنقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، والذي تعتمد عليه الرياض بشكل متزايد لتصدير النفط في ظل اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز.