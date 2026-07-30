سعر سهم طباعة وتغليف (4270) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 30-07-2026

مدد سعر سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف (4270) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، ليصل السهم بارتفاعه الأخير إلى مستوى المقاومة المحوري 8.70 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط تأثر السهم في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 8.70 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 10.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد