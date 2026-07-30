شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بسبب تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يرتفع مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط العالمية ترتفع لليوم الثاني على التوالي

•الاحتياطي الفيدرالي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

•كيفن وارش يجدد الالتزام بإعادة التضخم إلى المستهدف

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف خسائرها قرب أدنى مستوياتها في أسبوع ،بسبب تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ،الأمر الذي عزز الطلب على الدولار الأمريكي ودفع أسعار النفط العالمية لمواصلة الصعود لليوم الثاني على التوالي.



وسط انقسام واضح بين أعضائه، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ، وذلك للاجتماع الخامس على التوالي، في خطوة عكست استمرار حالة الحذر بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية هذا العام.



وأكد رئيس المجلس، كيفن وارش، التزام الفيدرالي بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% على المدى المتوسط، مشددًا على أن القرارات المقبلة ستظل رهينة بتطورات البيانات الاقتصادية، ولا سيما التضخم وسوق العمل.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.0% إلى (4,028.53$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,068.21$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,100.44$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.0% ، بعدما سجلت في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في أسبوع عند 3,966.02 دولارًا للأونصة ،بدعم تراجع الدولار الأمريكي عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ،ليرتد من أدنى مستوى له فى أسبوع ، عاكسًا انتعاشًا واسعًا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الانتعاش بفضل عمليات شراء الدولار كملاذ آمن ،فى ظل تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ،وتنامي مخاوف اتساع رقعة الصراع ليشمل العديد من الدول فى الشرق الأوسط.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بحوالي 1.5% ،لتواصل صعودها للجلسة الثانية على التوالي ،بسبب تجدد التوترات حول محيط هرمز وتصاعد المخاوف حول سلامة الإمدادات العالمية.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.



مستجدات الحرب الإيرانية

•تجددت المواجهة العسكرية مرة أخرى ،حيث شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات الجوية استمرت نحو ساعتين واستهدفت عشرات المواقع التابعة لـلحرس الثوري الإيراني.



•جاءت الضربة الجوية الأمريكية ردًا على قيام الحرب الثوري الإيراني بشن هجوم صاروخي استهدف قواعد أمريكية في الأردن.



•وأكدت إيران استهداف قواعد أمريكية في الأردن، وشددت على أنها ستواصل الرد على أي هجمات تستهدف أراضيها.



•توسعت رقعة الحرب جغرافيًا بشكل غير مسبوق بعد استهداف ناقلة غاز مملوكة لأمريكا في ميناء دمياط المصري.



•اتسعت رقعة الصراع إقليميًا، مع استمرار الضربات الأمريكية السعودية على جماعات مدعومة من إيران في العراق، وتزايد المخاوف من انتقال المواجهة إلى جبهات أخرى.



•تعثر المساعي الدبلوماسية، إذ لا تزال المفاوضات بشأن خفض التصعيد ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز متوقفة، وسط تمسك كل طرف بمواقفه، مما يقلل فرص التوصل إلى هدنة جديدة في المدى القريب.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

في ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية ، وتماشيًا مع معظم التوقعات، أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر، وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.



شهد الاجتماع انقسامًا واضحًا بين الأعضاء، حيث صوت 9 أعضاء لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الفيدرالية القياسي عند نطاق(3.50%- 3.75% )،والذي يعد أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022، بينما خالف 3 أعضاء قرار الأغلبية وصوتوا لصالح رفع الفائدة فورًا بمقدار 25 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.



قاد جبهة المعارضة والصقور كل من بيث هاماك (رئيسة بنك كليفلاند الفيدرالي)، و نيل كاشكاري (رئيس فيدرالي مينيابوليس)، ولوري لوغان (رئيسة فيدرالي دالاس).



بيان السياسة النقدية

قال الاحتياطي الفيدرالي في بيان السياسة النقدية : الاقتصاد الأمريكي يواصل التوسع بوتيرة قوية، مع استمرار نمو النشاط الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، رغم حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بالتوقعات الاقتصادية.



وأضاف الاحتياطي الفيدرالي :أن أوضاع سوق العمل استقرت نسبيًا، إذ لم يشهد معدل البطالة تغيرًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بينما جاءت مكاسب الوظائف متوافقة مع نمو قوة العمل.



وأوضح الاحتياطي الفيدرالي :أن التضخم لا يزال مرتفعًا مقارنة بالمستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البالغ 2% على المدى الطويل، مع استمرار بعض الضغوط السعرية المرتبطة بعوامل جانب العرض خاصة المرتبطة بالطاقة.



كيفن وارش

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،كيفن وورش، شدد على التزام البنك بإعادة التضخم إلى مستهدف 2%، لكنه تجنب تقديم توجيهات واضحة بشأن موعد التحرك المقبل، مؤكدًا أن القرارات ستعتمد على البيانات القادمة.



الفائدة الأمريكية

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 33% ،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 67%.



•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 13%،و تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 87%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": بعد انتهاء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي دون مفاجآت كبيرة، تحول تركيز المستثمرين مجددًا إلى التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.



تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية مجددًا، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وأعاد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية إلى الواجهة ، وهو ما يضغط بالسلب على أسعار الذهب فى الوقت الحالي.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الأربعاء بنحو 0.57 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,009.30 طن متري "الذي يعد أعلى مستوى منذ 24 يونيو الماضي".



نظرة فنية

سعر الذهب يتخلص من الضغوط الفنية ويواصل الصعود - توقعات اليوم – 30-07-2026