أرباح دار الأركان السعودية ترتفع في الربع الثاني إلى 238.74 مليون ريال

كشفت نتائج شركة دار الأركان للتطوير العقاري بالربع الثاني من عام 2026، ارتفاع صافي الأرباح بشكل طفيف مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، بدعم ارتفاع مبيعات العقارات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفع صافي الربح إلى 238.74 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 238.62 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الارتفاع في صافي الربح يعود بصفة رئيسة إلى ارتفاع مبيعات، إلى جانب الانخفاض في تكاليف التشغيل وارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 8.26% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 260.24 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 482.88 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 353.43 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 36.63%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 38.47%، في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 1.18 مليار ريال، مقارنة بـ 852.14 مليون ريال، للربع الثاني من العام الماضي.

وكشفت نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2025، ارتفاع صافي الأرباح إلى 498.97 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 447.96 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 11.39%.