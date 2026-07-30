ارتفاع الأسهم الأمريكية مع نتائج أعمال إيجابية وهدوء المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس، بعدما ساعدت التوقعات القوية لشركة مايكروسوفت في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

وبحلول الساعة 09:50 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي:

ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 290.48 نقطة، أو 0.56%، إلى 51,884.62 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.12% إلى 7,398.13 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.22% إلى 24,985.26 نقطة.



وقفز سهم مايكروسوفت بنحو 15% بعدما توقعت الشركة تحقيق إيرادات ونمو في أعمال الحوسبة السحابية خلال الربع الحالي يتجاوزان توقعات السوق، مع إنفاق رأسمالي أقل من التقديرات، مؤكدة قدرتها على مواصلة توليد تدفقات نقدية قوية خلال السنة المالية 2027 التي بدأت مؤخرًا.

ومن المقرر أن تعلن كل من أبل وأمازون نتائج أعمالهما بعد إغلاق السوق، حيث ارتفع سهم أمازون بنحو 3% في التعاملات المبكرة، بينما تراجع سهم أبل بنسبة 1.6%.

بيانات الاقتصاد الأمريكي

أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني إلى 1.5%، مقارنة بتوقعات بلغت 2.1%، في ظل اتساع العجز التجاري.

كما أظهرت بيانات منفصلة تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو، ما عزز توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية.

الأسواق تواصل تقييم سياسة الفيدرالي

وكانت الأسهم الأمريكية قد تكبدت خسائر حادة في جلسة الأربعاء بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، بينما أثارت تصريحات رئيسه كيفن وارش حالة من الغموض بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

ووفقًا لبيانات جمعتها LSEG، تقدر الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ 57% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في سبتمبر أيلول المقبل.