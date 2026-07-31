شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع في ختام تعاملات يوليو بسبب تجدد التوترات في الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الذهب على وشك تحقيق أول مكاسبه الشهرية منذ فبراير الماضي

•الدولار الأمريكي ينتعش مقابل سلة من العملات العالمية

•استمرار الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

•الأسواق في انتظار تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة في ختام تعاملات شهر يوليو ، لتتخلي عن أعلى مستوياتها في أسبوع ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى الضغط السلبي الناجم عن انتعاش الدولار الأمريكي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستمرار تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



رغم هذا التراجع غير أن المعدن الثمين "الذهب" في طريقه صوب تحقيق أول مكاسب شهرية له منذ خمسة أشهر، مدعومًا بعمليات شراء بأسعار مغرية حول مستوى 4,000 دولار للأونصة ،وبعد تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى (4,072.11$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,103.48$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,111.81$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بحوالي 0.9% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى في أسبوع عند 4,120.34 دولارًا للأونصة ،بدعم تراجع الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي.



التعاملات الشهرية

•على مدار تعاملات يوليو، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بأكثر من 1.5% ،على وشك تحقيق أول مكسب شهري منذ فبراير الماضي.



•يعاذ هذا المكسب الشهري إلى نشاط عمليات الشراء من المستويات الأدنى في سبعة أشهر ،بالإضافة إلى تنامي دخول مراكز استثمارية حول الحاجز المحوري عند 4,000 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.25% ،في طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الجلسات الأربعة الأخيرة ،ليرتد من أدنى مستوياته في شهر ونصف عند 99.86 نقطة ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،انتعشت مستويات الدولار الأمريكي مع تجدد عمليات شراء العملة كملاذ آمن ،في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وسط استمرار الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.



مستجدات الحرب الإيرانية

•شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات الجوية واسعة النطاق استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني.



•إيران واصلت الرد العسكري، مع إطلاق هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها.



•اتسعت رقعة التوتر الإقليمي، بعد هجوم بطائرة مسيرة على سفينة غاز أمريكية في ميناء دمياط المصري.



•أعلنت السعودية قيادة تحالف بحري يضم 14 دولة لتعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب والخليج.



•الجهود الدبلوماسية لا تزال مستمرة رغم التصعيد، مع استمرار اتصالات إقليمية تهدف إلى احتواء الأزمة وخفض التوتر، إلا أنه لم يُعلن حتى الآن عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار أو استئناف شامل للمفاوضات.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تماشيًا مع معظم التوقعات في الأسواق العالمية، أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر، وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.



شهد الاجتماع انقسامًا واضحًا بين الأعضاء، حيث صوت 9 أعضاء لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الفيدرالية القياسي عند نطاق(3.50%- 3.75% )،والذي يعد أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022، بينما خالف 3 أعضاء قرار الأغلبية وصوتوا لصالح رفع الفائدة فورًا بمقدار 25 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.



قاد جبهة المعارضة والصقور كل من بيث هاماك (رئيسة بنك كليفلاند الفيدرالي)، و نيل كاشكاري (رئيس فيدرالي مينيابوليس)، ولوري لوغان (رئيسة فيدرالي دالاس).



وقال الاحتياطي الفيدرالي :أن التضخم لا يزال مرتفعًا مقارنة بالمستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البالغ 2% على المدى الطويل، مع استمرار بعض الضغوط السعرية المرتبطة بعوامل جانب العرض خاصة المرتبطة بالطاقة.



وشدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،كيفن وورش، على التزام البنك بإعادة التضخم إلى مستهدف 2%، لكنه تجنب تقديم توجيهات واضحة بشأن موعد التحرك المقبل، مؤكدًا أن القرارات ستعتمد على البيانات القادمة.



الفائدة الأمريكية

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 33% ،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 67%.



•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 13%،و تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 87%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": أن تراجع أسعار الذهب اليوم يأتي بسبب نشاط عمليات جني الأرباح وانتعاش الدولار الأمريكي. وقد تعود الأسعار الارتفاع مجددًا إذا تراجع الدولار وهدأت التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الخميس بنحو 1.43 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,007.87 طن متري ،متخليًا عن إجمالي 1,009.30 طن متري "الذي يعد أعلى مستوى منذ 24 يونيو الماضي".



نظرة فنية

سعر الذهب يستجمع قواه الإيجابية - توقعات اليوم – 31-07-2026