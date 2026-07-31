النفط يرتفع متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية مع متابعة التطورات في مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الجمعة متجهة نحو تسجيل مكاسب شهرية قوية مع تقييم أوضاع الملاحة عبر أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.

وعلى صعيد التداولات، صعدت عقود خام برنت بمقدار 1.01 دولار أو 1.13% إلى 90.04 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:18 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.18 دولار أو 1.41% إلى 84.77 دولارًا للبرميل.

ويتجه برنت لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 23% خلال يوليو، بينما يتجه الخام الأمريكي للارتفاع بنحو 22%.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأن الحرس الثوري أوقف ناقلتي نفط عن عبور مضيق هرمز، فيما غيرت أربع ناقلات أخرى مسارها.

ورغم ذلك، أظهرت بيانات شركة Kpler لتتبع السفن أن ناقلتين عملاقتين للنفط الخام (VLCC) محملتين بالنفط من الخليج تمكنتا من عبور المضيق الجمعة، إلا أن حركة الملاحة ظلت محدودة.

استمرار المحادثات

وفي سياق متصل، تستمر المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، وفقًا لوكالة الأنباء العمالية الإيرانية، رغم رفض طهران مقترحًا عمانيًا للإدارة المشتركة للممر المائي.

كما تسعى السعودية إلى قيادة تحالف لتعزيز التعاون الدفاعي في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وهي جميعها ممرات استراتيجية لصادرات الطاقة.

وأثار هجوم بطائرة مسيرة أدى إلى اندلاع حرائق في ناقلتي غاز بميناء دمياط المصري على البحر المتوسط مخاوف جديدة بشأن سلامة الملاحة عبر قناة السويس، التي أصبحت إحدى آخر قنوات التصدير الرئيسية المتاحة للنفط السعودي في ظل اتساع نطاق الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.