الاقتصاد

أرباح لوبريف السعودية تقفز إلى 734 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2026

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أرباح لوبريف السعودية تقفز إلى 734 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-02 15:15 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.02

سجلت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) قفزة بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، في ظل ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس.

 

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 734.1 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 245.2 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي، بارتفاع نسبته 199.39%.

 

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس.

 

وعلى أساس ربع سنوي، قفزت أرباح الشركة بنسبة 184.57% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 257.97 مليون ريال.

 

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 748.47 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 257.14 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 191.08%.

 

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 52% في الربع الثاني من العام الحالي إلى 3.42 مليار ريال، مقارنة بـ 2.25 مليار ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

 

وقفزت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2025، إلى 992.067 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 466.71 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 112.57%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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