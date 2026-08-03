الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الدولار يحافظ على مساره الصاعد مدعوماً بالمؤشرات الفنية – توقعات اليوم – 03-08-2026

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سعر اليورو مقابل الدولار يحافظ على مساره الصاعد مدعوماً بالمؤشرات الفنية – توقعات اليوم – 03-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 00:51 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مواصلاً التحرك ضمن موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي ويعزز من فرص امتداد المكاسب خلال الفترة المقبلة.

 

ويحظى الزوج بدعم إضافي من توارد الإشارات الإيجابية على مؤشرات القوة النسبية، ما يعكس استمرار الزخم الشرائي ويزيد من احتمالات مواصلة الصعود، خاصة إذا نجح في الحفاظ على استقراره أعلى مستويات الدعم الفنية الحالية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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