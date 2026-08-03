شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الدولار يحافظ على مساره الصاعد مدعوماً بالمؤشرات الفنية – توقعات اليوم – 03-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-03 00:51 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03
ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مواصلاً التحرك ضمن موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي ويعزز من فرص امتداد المكاسب خلال الفترة المقبلة.
ويحظى الزوج بدعم إضافي من توارد الإشارات الإيجابية على مؤشرات القوة النسبية، ما يعكس استمرار الزخم الشرائي ويزيد من احتمالات مواصلة الصعود، خاصة إذا نجح في الحفاظ على استقراره أعلى مستويات الدعم الفنية الحالية.