أرباح مكة للإنشاء السعودية ترتفع إلى 172.6 مليون ريال في الربع الثاني 2026

كشفت نتائج شركة مكة للإنشاء والتعمير بالربع الثاني من عام 2026، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 19.69% مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، لتحسن أداء قطاع الفنادق والأبراج مدعومًا بتحسن الطلب على العمرة.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفع صافي الربح إلى 172.6 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 144.2 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى تحسن أداء قطاع الفنادق والأبراج مدعومًا بتحسن الطلب على العمرة، خلال الفترة التي سبقت موسم الحج، مما انعكس إيجابيًا على الإشغال ومتوسط أسعار الغرف، إضافة إلى نمو قطاع المركز التجاري.

ونوهت الشركة إلى أن قطاع الحج ساهم في دعم النمو، مدعومًا بأثر توقيت الموسم وتسجيل معظم إيراداته ضمن الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بالعام السابق حيث تم تسجيل جزء من إيرادات الحج في الربع الثاني وجزء آخر في الربع الثالث.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 6.41% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 162.2 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 162.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 118.9 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 36.59%.

وقفز إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 80.6%، في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 700.9 مليون ريال، مقارنة بـ 388.1مليون ريال، للربع الثاني من العام الماضي.

وكشفت نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2025، ارتفاع صافي الأرباح إلى 334.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 294.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 13.76%.