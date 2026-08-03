إكسترا السعودية تقرر توزيع ريالين للسهم عن النصف الأول من العام المالي 2026

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2026م، بواقع ريالين للسهم بما يمثل 20% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تبلغ قيمة التوزيعات 160 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاثنين 10 أغسطس 2026م المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما لفتت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 20 أغسطس الحالي، بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين عن طريق مصرف الراجحي.

ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الإستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.

وكشفت نتائج الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، بالنصف الأول من عام 2025 ارتفاع صافي الأرباح إلى 197.23 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 192.65 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 2.38%.