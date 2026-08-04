شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تكثف مشترياتها من فول الصويا الأمريكي قبيل زيارة مرتقبة للرئيس شي جين بينغ إلى واشنطن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، يوم الاثنين، شراء الصين ما يقرب من نصف مليون طن من فول الصويا الأمريكي، بعدما أفاد متعاملون في وقت سابق بأن شركات التجارة الحكومية الصينية اشترت، يوم الجمعة، ما بين 14 و16 شحنة بإجمالي يقارب مليون طن.

وكانت رويترز قد ذكرت يوم الجمعة، نقلاً عن متعاملين أمريكيين مطلعين على الصفقات، أن المشترين الحكوميين الصينيين اشتروا ما لا يقل عن ثماني شحنات من فول الصويا الأمريكي للشحن من موانئ ساحل الخليج الأمريكي، إضافة إلى ست شحنات من موانئ الشمال الغربي للمحيط الهادئ، على أن يتم شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

وقال المتعاملون إن المشترين استغلوا انخفاض الأسعار لتنفيذ موجة من المشتريات، قبل الزيارة المتوقعة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وقال متعامل آسيوي يعمل في شركة تجارة دولية لرويترز: "تم تنفيذ هذه الصفقات بشكل رئيسي من قبل شركة سينوغراين (Sinograin)، وكان السبب الرئيسي هو انخفاض الأسعار الأسبوع الماضي. وهناك خطط لزيارة الرئيس شي إلى الولايات المتحدة في سبتمبر، لذلك تحاول الصين أيضاً شراء فول الصويا الأمريكي في إطار التزاماتها تجاه واشنطن."

وأضاف أحد المصادر أن الشركات دفعت علاوة سعرية بلغت 3.03 دولار للبوشل فوق سعر عقد نوفمبر في بورصة شيكاغو التجارية (Chicago Board of Trade - CBOT) للشحن من ساحل الخليج الأمريكي، فيما بلغت العلاوة 3 دولارات للبوشل للشحنات القادمة من موانئ الشمال الغربي للمحيط الهادئ.

وكان عقد فول الصويا الأكثر تداولاً قد تراجع بنسبة 5.2% خلال الأسبوع الماضي.

مشتريات الصين تتسارع مع ترقب إلغاء الرسوم الجمركية

وكان البيت الأبيض قد أعلن في أكتوبر أن الصين وافقت على شراء 25 مليون طن من فول الصويا الأمريكي سنوياً حتى نهاية عام 2028.

وقبل صفقات يوم الجمعة، كانت الصين قد اشترت ما يزيد قليلاً على 4 ملايين طن من فول الصويا الأمريكي خلال العام الجاري، وهو ما يمثل أسرع وتيرة لشراء المحصول الأمريكي الجديد منذ أربع سنوات، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

ولم ترد كل من سينوغراين وكوفكو (COFCO)، وهما شركتان مملوكتان للدولة، على طلبات التعليق أو تأكيد تنفيذ هذه المشتريات.

وفي الوقت نفسه، باعت سينوغراين نحو نصف كمية 504 آلاف طن من فول الصويا المستورد التي عرضتها في مزاد يوم الجمعة، في إطار استعدادها لإفساح المجال أمام الشحنات الأمريكية الجديدة المتوقع وصولها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في أواخر يوليو أن نظيره الصيني شي جين بينغ سيزور الولايات المتحدة في 24 سبتمبر.

وتترقب الأسواق ما إذا كانت الصين ستلغي الرسوم الجمركية المفروضة على فول الصويا الأمريكي، وهو ما سيسمح لشركات التكسير الخاصة بالمشاركة في عمليات الشراء.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان فول الصويا الأمريكي سيتمتع بقدرة تنافسية كافية لجذب المشترين الذين يركزون بشكل كبير على الأسعار.