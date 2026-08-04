سعر سهم الدوائية (2070) يؤكد الوصول لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 04-08-2026

عاود سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (2070) الارتفاع بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق مستوى المقاومة المهم 31.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 31.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 33.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد