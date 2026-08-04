سعر سهم أرامكو السعودية (2222) يخترق سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 04-08-2026

اكتسى سعر سهم شركة الزيت العربية السعودية (2222) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولات السهم السابقة على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويصاحب ذلك زيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية.

ليتخلص السهم بهذا الأداء القوي من كافة ضغوطه السلبية دفعة واحدة، ما يمهد الطريق أمامه لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 26.75 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 25.95 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط