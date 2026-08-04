أرباح أرامكو السعودية ترتفع إلى 121.51 مليار ريال في الربع الثاني بدعم أسعار النفط الخام

سجلت شركة أرامكو السعودية ارتفاعا نسبته 41.9%، بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات المكررة والكيميائية والنفط الخام.

وكشفت نتائج الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الربح إلى 121.51 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 85.63 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع الأرباح يعود لارتفاع الإيرادات الذي جاء مدفوعًا بشكل أساس بارتفاع أسعار المنتجات المكررة والكيميائية والنفط الخام.

وأشارت إلى أنه قابل ذلك جزئيًا انخفاض الكميات المُباعة من النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026، ارتفاع الربح التشغيلي إلى 216.15 مليار ريال، مقابل 167.09 مليار ريال، بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع نسبته 29.36%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 18.99% خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 450.77 مليار ريال، مقارنة بـ 378.83 مليار ريال، خلال نفس الفترة من عام 2025.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2026، ارتفع صافي الأرباح إلى 241.64 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 181.31 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 33.27%.