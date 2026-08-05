سعر البتكوين (BTCUSD) يتراجع ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 05-08-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد اختباره لسقف القناة السعرية التصحيحية الهابطة، في حركة تبدو أقرب إلى التقاط الأنفاس واكتساب الزخم اللازم لمحاولة اختراق هذه المقاومة الفنية، التي قد تمثل نقطة تحول مهمة في مسار السعر على المدى القصير.

ويستمد البتكوين دعماً من استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع إيجابي على مؤشرات القوة النسبية بعد نجاحها في تصريف التشبع الشرائي، وهو ما يعزز فرص استئناف الصعود واختراق القناة الهابطة، بما قد يمهد الطريق لتحقيق مكاسب جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة.