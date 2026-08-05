الاقتصاد

سعر سهم متطورة (2120) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 05-08-2026

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سعر سهم متطورة (2120) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 05-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-05 03:12 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.05

ارتفع سعر سهم الشركة للصناعات المتطورة (2120) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السهم بهذا الأداء تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، وهو ما دفع السهم لتحقيق تلك المكاسب الحذرة.

 

ولكن في المقابل من ذلك يظل السهم يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 16.90 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 14.40 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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