المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تربح 1.7 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2026

كشفت نتائج شركة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام بالربع الثاني من عام 2026، تحول الشركة إلى الربحية، مقارنة بصافي خسائر في الربع المماثل من عام 2025، في ظل عكس مخصص وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، سجلت الشركة صافي ربح بلغ 1.7 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل خسائر بلغت 9.74 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة تحولها للربحية إلى عكس مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة للذمم المدينة، وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 94.86% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 33.07 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 16.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 9.87 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 66.16%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 13.31%، بالربع الثاني من العام الحالي، إلى 765.59 مليون ريال، مقارنة بـ 675.67 مليون ريال، في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2026، ارتفع صافي الأرباح إلى 34.77 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 21.19 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 64.09%.