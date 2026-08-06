تحركات حذرة للدولار وسط ترقب تطورات الاتفاق مع إيران وبيانات الوظائف الأمريكية

تحركت أسواق العملات بحذر خلال تداولات اليوم الخميس، بينما استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في ستة أسابيع، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات مقترح الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وانتظار بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تحدد مسار السياسة النقدية.

وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 99.65 نقطة، ليظل قريباً من أدنى مستوياته في ستة أسابيع وسط غياب اتجاه واضح.

واستقر اليورو عند 1.1557 دولار، بينما تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3469 دولار دون تغير يذكر، كما حافظ كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي على استقرارهما عند 0.7056 دولار و0.5885 دولار على التوالي.

ترقب لتطورات الشرق الأوسط

واصل المستثمرون مراقبة التطورات في منطقة الخليج، بعدما أنباء عن اتفاق مقترح بين إيران وسلطنة عمان لإنهاء النزاع بين واشنطن وطهران قد يمنح إيران السيطرة على حركة السفن المتجهة إلى الخليج عبر مضيق هرمز.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي بشأن المقترح، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق بات وشيكاً، في حين شدد مسؤولون أمريكيون مراراً على أن واشنطن لن توافق على منح إيران السيطرة على أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة.

الأنظار تتجه إلى بيانات الوظائف الأمريكية

يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة الأمريكية، بعدما أظهرت البيانات الأخيرة استمرار قوة قطاع الخدمات خلال يوليو.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع عدد الوظائف في سوق العمل الأمريكي بنحو 80 ألف وظيفة في يوليو تموز، مقارنة مع 57 ألف وظيفة في يونيو حزيران، بينما يُتوقع استقرار معدل البطالة عند 4.2%.