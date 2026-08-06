شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يواصل مكاسبه مدعوماً بتدفقات صناديق المؤشرات واستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت بيتكوين مكاسبها، الخميس، متجاوزة مستوى 64,800 دولار، بعد اختراق منطقة مقاومة رئيسية، بدعم من استمرار الطلب المؤسسي وتزايد شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بتسجيل صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (ETF) المرتبطة ببيتكوين ثالث يوم متتالٍ من التدفقات النقدية الإيجابية هذا الأسبوع، إلى جانب تراجع المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع تنامي الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز.

انحسار التوترات يدعم الأصول عالية المخاطر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الأربعاء، إن بلاده وصلت إلى المراحل النهائية من إعداد اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز.

كما نقلت تقارير عن مسؤول خليجي رفيع أن هناك احتمالاً بنسبة 50% لتوصل إيران وسلطنة عُمان إلى اتفاق بشأن المضيق بحلول يوم الجمعة.

وأدت هذه التطورات إلى تعزيز الآمال بإعادة فتح أحد أهم الممرات العالمية لتجارة النفط، ما دفع أسعار الخام إلى التراجع خلال الأسبوع.

ويرى محللون أن استمرار انخفاض أسعار النفط قد يخفف الضغوط على أسواق الطاقة ويحد من التضخم، ويقلل الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يعزز الإقبال على الأصول ذات المخاطر المرتفعة، مثل بيتكوين.

بيانات اقتصادية أمريكية تعزز التوقعات

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت شركة إيه دي بي أن وظائف القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت بمقدار 44 ألف وظيفة خلال يوليو، مقارنة مع 98 ألف وظيفة في الشهر السابق، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 70 ألف وظيفة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) إلى 54.1 نقطة في يوليو، مقابل 54.0 نقطة في يونيو، لكنه جاء دون توقعات المحللين البالغة 54.5 نقطة.

وعقب هذه البيانات، انخفضت توقعات الأسواق لاحتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر إلى نحو 55%، مقارنة مع 67% في بداية الأسبوع، وفقاً لأداة سي إم إي فيد ووتش، الأمر الذي ضغط على الدولار الأمريكي وعزز الطلب على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك بيتكوين.

الطلب المؤسسي يواصل دعم بيتكوين

استمر الطلب المؤسسي في تقديم الدعم لسوق العملات المشفرة، إذ أظهرت بيانات منصة سو سو فاليو أن صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة سجلت تدفقات نقدية صافية بقيمة 244.42 مليون دولار يوم الأربعاء، في ثالث جلسة متتالية من التدفقات الإيجابية هذا الأسبوع.

ويرى محللون أن استمرار هذه التدفقات، أو زيادتها خلال الأيام المقبلة، قد يوفر زخماً إضافياً لتعافي بيتكوين ويدعم استمرار موجة الصعود الحالية.