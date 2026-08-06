طلبات إعانة البطالة الأمريكية تظل منخفضة والإنتاجية تتجاوز التوقعات مع تباطؤ نمو تكاليف العمالة

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت، الخميس، استمرار متانة سوق العمل الأمريكية، في وقت سجلت فيه الإنتاجية نمواً فاق التوقعات، بينما جاءت تكاليف العمالة أقل من المتوقع، في مؤشر على استمرار احتواء الضغوط التضخمية.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بمقدار ألف طلب فقط لتصل إلى 199 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس.

وجاءت القراءة أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى تسجيل 204 آلاف طلب، ما يعكس استمرار انخفاض وتيرة تسريح العمال في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن إنتاجية العمالة ارتفعت بنسبة 1.4% خلال الربع الثاني من العام (من أبريل إلى يونيو)، متجاوزة نمو الربع الأول البالغ 0.8%، كما فاقت توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.6%.

في المقابل، ارتفعت تكاليف العمل للوحدة الواحدة، التي تقيس تعويضات العاملين بالساعة بعد احتساب أثر الإنتاجية، بنسبة 1.3% خلال الفترة نفسها، مقارنة بتوقعات بلغت 2.1%، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن تحسن الإنتاجية ساهم في الحد من نمو تكاليف العمالة، وهو ما قد يدعم الجهود الرامية إلى كبح التضخم دون إضعاف سوق العمل.