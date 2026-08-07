سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحافظ على إيجابيته رغم تراجعه الأخير– توقعات اليوم – 07-08-2026

واصل سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من هذا نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها يضاعف من فرص التعافي في الفترة القريبة المقبلة.