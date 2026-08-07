أسعار النفط تتراجع مع ترقب المستثمرين اتفاقاً محتملاً بشأن مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة، مع تقييم المستثمرين مؤشرات على اقتراب دول الخليج وإيران من التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز بموجب ترتيب مؤقت مما يمهد لمحادثات أشمل لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتاً، أو 0.7%، إلى 81.92 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 10:14 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً، أو 0.4%، إلى 76.96 دولاراً للبرميل.

وكانت العقود الآجلة للنفط قد أغلقت مرتفعة بأكثر من 3 دولارات للبرميل يوم الخميس، بعدما بحثت إيران مشروع قانون يحظر مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير.

وتراجعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع مع تزايد احتمالات التوصل إلى حل للصراع، ويتجه الخامان القياسيان حالياً إلى تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 9%.

خلافات حول رسوم عبور مضيق هرمز

تسعى إيران إلى فرض رسوم تتراوح بين 5% و7% من قيمة شحنات البضائع على السفن التي تستخدم المضيق، وفقاً لمسؤول إيراني بارز، بينما تناقش سلطنة عمان رسوماً تبلغ نحو 3%، في حين تريد واشنطن عدم فرض أي رسوم على الإطلاق.

وذكرت مصادر في قطاع النفط إن الاتفاق المقترح يصعب تطبيقه في صورته الحالية بسبب العقوبات الأمريكية وشروط التأمين المقيدة المفروضة على أي مدفوعات.

وفي الوقت نفسه، تتوقع السعودية هجمات منسقة وشيكة من ميليشيات عراقية من شمال المملكة، ومن جماعة الحوثيين في اليمن من الجنوب، تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، وفقاً لمسؤول سعودي بارز.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن تقارير استخباراتية سعودية وأمريكية وإقليمية تشير إلى احتمال استهداف مواقع مدنية واقتصادية، بما في ذلك منشآت الطاقة والموانئ والمطارات.

وكان الحوثيون في اليمن قد أعلنوا يوم الخميس تنفيذ هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على قوات سعودية في مأرب وحضرموت باليمن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الخميس إنه يعتقد أن الحرب ستنتهي قريباً.