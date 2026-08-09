خسائر التصنيع السعودية تقفز إلى 547.8 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2026

كشفت نتائج شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) بالربع الثاني من عام 2026، ارتفاع صافي الخسائر بنسبة 732.52% مقارنة بخسائر الشركة في الربع المماثل من عام 2025.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، قفز صافي الخسائر إلى 547.8 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل خسائر بلغت 65.8 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الخسائر يعود إلى انخفاض الكميات المباعه لمعظم المنتجات، وارتفاع حصة الخسائر من المشاريع المشتركة، بسبب تمديد اعمال الصيانة المجدولة والتوسعة للشركة السعودية للايثيلين والبولي ايثيلين(SEPC) ،اضافة الى التحديات التشغيلية وسلاسل الامداد.

وأشارت إلى أن ارتفاع الخسائر يعود كذلك إلى ارتفاع حصة الخسائر من احدى الشركات الزميلة (شركة ترونوكس القابضة) بسبب تسجيل تكاليف ضريبية مؤجلة غير نقدية، وتسجيل هبوط في قيمة الأصول غير المالية لاحدي شركات المجموعة التابعة وهي الشركة السعودية لمونمرات الأكريليك المحدودة "سامكو" وشركة الصناعات المتطورة لأعمال الصهر المحدودة (أسيك).

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 60.5% مقارنة بخسائر الربع السابق التي بلغت 341.3 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 تحقيق خسائر تشغيلية بلغت 824.8 مليون ريال، مقابل خسارة تشغيلية بلغت 58.1 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 1319.62%.

وتراجع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 34.68% في الربع الثاني من العام الحالي إلى 379.9 مليون ريال، مقارنة بـ 581.6 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وتحولت الشركة للخسائر بالنصف الأول من عام 2025، بصافي خسارة بلغ 889.1 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 830 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.