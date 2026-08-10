ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% مع تراجع الآمال بإعادة فتح سريع لمضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الاثنين بأكثر من 1% مع تراجع التفاؤل بشأن المحادثات التي تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.23 دولار أو 1.5% إلى 84.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:48 بتوقيت جرينتش، ، بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.11 دولار أو 1.4% إلى 79.3 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد تراجعا بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، بفعل الآمال في اقتراب إيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط نهاية فبراير.

تعنت إيراني

وقالت إيران يوم الأحد إن اتفاقاً مع سلطنة عمان دخل مراحله النهائية، لكنها جددت التأكيد على أن المضيق لن يُعاد فتحه إلا بعد استيفاء واشنطن شروطاً أخرى، من بينها تقديم الولايات المتحدة تعويضات عن الهجمات الأمريكية واسعة النطاق على إيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس إن إيران والولايات المتحدة لا تجريان محادثات، وإن طهران لن تبدأها ما دامت واشنطن تنتهك اتفاقاً مؤقتاً تم توقيعه في يونيو.

وفي تطور آخر يهدد الإمدادات، قال الحوثيون المتحالفون مع إيران إنهم استهدفوا مصفاة جازان التابعة لشركة أرامكو السعودية يوم الأحد.

وجاء الهجوم بعد يومين من توقيع السعودية اتفاقاً دفاعياً مع حليفتيها السنيتين تركيا وباكستان، رداً على تصاعد حالة عدم الاستقرار الإقليمي الناجمة عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وفي سياق منفصل، قالت شركة النفط الإماراتية أدنوك يوم الجمعة إن 15 من سفنها تعرضت لهجمات أثناء عبورها مضيق هرمز منذ بداية الصراع.