سعر البتكوين (BTCUSD) يواجه ضغوطًا متزايدة مع استمرار الإشارات السلبية – توقعات اليوم – 11-08-2026

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على سلسلة من الخسائر الحادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثرًا بخروجه في وقت سابق من نطاق قناة سعرية فرعية صاعدة على المدى القصير، لينجح الضغط البيعي في دفع السعر إلى كسر دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به ويضعف فرص التعافي على المدى القريب.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما يعكس استمرار ضعف الزخم الشرائي وتزايد سيطرة القوى البيعية، بما يعزز احتمالات مواصلة التراجع وتعميق الخسائر خلال الفترة القريبة المقبلة.