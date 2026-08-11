سعر سهم معادن (1211) يبلغ هدفنا السعري – توقعات اليوم – 11-08-2026

مدد سهم شركة التعدين العربية السعودية (1211) مكاسبه القوية والمتتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى المقاومة 64.95 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، جاء هذا الصعود مصحوباً بزيادة واضحة في أحجام التداول، في إشارة إلى دخول زخم جديد قد يساعد السهم على تمديد تلك المكاسب.

يأتي هذا الأداء مدعوماً بتركيبة فنية إيجابية متكونة سابقاً على المدى القصير وهي نموذج الوتد الهابط، مع استمرار تداوله أعلى متوسطه المتحرك البسيط 50 يوماً السابقة، وتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مما يعزز فرص استمرار المسار الصاعد خلال الفترة القادمة.

على هذا الأساس فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 64.95 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 70.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد