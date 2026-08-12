الاقتصاد

سعر سهم المصافي (2030) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 12-08-2026

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سعر سهم المصافي (2030) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 12-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 03:47 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

صعد سهم شركة المصافي العربية (2030) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة موجة صاعدة على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليتخطى السهم بارتفاعه الأخير مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في خطوة مهمة للتخلص من ضغطه السلبي ما يمهد الطريق امامه لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 46.40 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 51.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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