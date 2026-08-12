سعر سهم المصافي (2030) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 12-08-2026

صعد سهم شركة المصافي العربية السعودية (2030) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة موجة صاعدة على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليتخطى السهم بارتفاعه الأخير مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في خطوة مهمة للتخلص من ضغطه السلبي ما يمهد الطريق امامه لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 46.40 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 51.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد