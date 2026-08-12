ثمار القابضة السعودية تعتمد خطتها الاستراتيجية حتى عام 2030 لتعزيز دورها بالقطاع الزراعي

أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة عن اعتماد مجلس إدارتها لخطتها الاستراتيجية للفترة 2026م–2030م، والتي تحدد توجهات الشركة وأولوياتها للمرحلة المقبلة.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تتضمن الخطة الاستراتيجية أن تكون شركة ثمار المظلة الاستثمارية الأولى للقطاع الزراعي في المملكة.

ونوهت الشركة إلى أن الشركة تسعى من خلال تلك الخطة إلى بناء منظومة حديثة للتعاملات في السوق الزراعية، هدفها رفع كفاءة التجارة الزراعية والغذائية وشفافيتها، وتمكين تمويلها، إسهامًا في الأمن الغذائي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأشارت إلى أن الخطة الاستراتيجية تقوم على 4 محاور رئيسة، تشمل إعادة إحياء دور الشركة في التجارة والتسويق الزراعي، والاستثمار في السوق الزراعي الرقمي في المملكة، إلى جانب توسيع دور الشركة في الخدمات المساندة، وتمكين الحلول المالية للقطاع.

ويستند تنفيذ هذه التوجهات إلى تهيئة الشركة للمرحلة المقبلة من خلال إعادة هيكلة نموذجها التشغيلي، ودعمه بفريق عمل وقيادات مناسبة، إلى جانب استكمال متطلبات زيادة رأس المال، ومتابعة القضايا القانونية، وإكمال خطة إعادة التنظيم المالي، والخروج منها طبقاً للإجراءات والموافقات النظامية.

وأكدت الشركة التزامها بأعلى معايير الحوكمة والإفصاح، وتتكامل توجهاتها في منظومة واحدة تخدم القطاع الزراعي وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة وأهداف رؤية 2030م.