أسيج للتأمين السعودية تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 47.33% من رأس المال

أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 137.73 مليون ريال، بنهاية الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، بما يمثل 47.33% من رأس المال.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تعود أسباب انخفاض الخسائر المتراكمة بشكل رئيسي إلى تحسن الأداء المالي للشركة خلال الربع الثاني من 2026م

ونوهت الشركة إلى أن انخفاض الخسائر المتراكمة يعود كذلك إلى الارتفاع في ايرادات التأمين وصافي عائد الاستثمارات وتحقيق أرباح من نتائج التأمين.

كما لفتت إلى أن الشركة ممثلةً بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تواصل العمل على رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين التكاليف لزيادة ربحيتها.

وسجلت الشركة قفزة بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026، لتصعد إلى 13.52 مليون ريال، مقابل 1.34 مليون ريال أرباح الشركة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 910.85%.

وعزت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى صافي أرباح نتائج التأمين والارتفاع في صافي دخل الاستثمارات.