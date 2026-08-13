حديد الرياض السعودية تقفز بأرباحها 146% في الستة أشهر المنتهية في يونيو 2026

سجلت شركة الرياض للحديد (حديد الرياض)، المدرجة بالسوق الموازي السعودي، قفزة بصافي الأرباح خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع صافي الأرباح إلى 6.03 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 2.45 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي، بارتفاع نسبته 145.76%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع أسعار البيع وانخفاض تكاليف المواد الخام.

وأظهرت نتائج الشركة تراجع إجمالي المبيعات/الايرادات إلى 70.06 مليون ريال، مقارنة بـ 82.42 مليون ريال، في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 15%.

وعزت الشركة سبب انخفاض مبيعات الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض كميات البضائع المباعة.