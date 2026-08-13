عمومية سلوشنز السعودية تعقد اجتماعها 6 أكتوبر لمناقشة زيادة رأسمالها 100% بأسهم منحة

تعقد الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 6 أكتوبر 2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة زيادة رأسمال الشركة بنسبة 100% من خلال منح أسهم مجانية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 1.2 مليار ريال إلى 2.4 مليار ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه ستتم الزيادة من خلال رسملة 1.2 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم لكل سهم يملكه المساهمون وقت الاستحقاق.

كما لفتت إلى أن التوصية بزيادة رأس المال تهدف لدعم الشركة في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاع تقنية المعلومات في السعودية والمنطقة.

وأشارت إلى أن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

ويتم التصويت خلال اجتماع الجمعية العامة على تعديل المادة 7 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس المال، والمادة 8 المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.