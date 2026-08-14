سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 14-08-2026

يشهد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليظل مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص السعر على التعافي في الفترة القريبة المقبلة.