بن داود السعودية تعلن ترسية مزايدة لشراء مصنع لمشتقات الألبان في إستونيا بـ135.25 مليون يورو

أعلنت شركة بن داود القابضة عن حصولها على ترسية مزايدة من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل (جست آند جوبن أوو) لشراء أصول تابعة لشركة أي أس اي بيم توتمين في جمهورية إستونيا بقيمة 135.25 مليون يورو، بما يعادل 586 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، سيتم تمويل الصفقة المحتملة من خلال التسهيلات المالية المتاحة.

وتتضمن الصفقة أن تقوم شركة بن داود القابضة من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل (جست آند جوبن أوو) بشراء أصول مصنع إنتاج مشتقات الألبان التابع لشركة أي أس اي بيم توتمين في جمهورية إستونيا، والتي تشمل العقارات والأصول التشغيلية المرتبطة بها والحقوق التعاقدية ذات الصلة وحصص ملكية في منشآت مستثمر فيها.

ونوهت الشركة إلى أن الصفقة المحتملة تدعم الأهداف الاستراتيجية لشركة بن داود القابضة الرامية إلى تنويع أعمالها ومصادر إيراداتها، وتوسيع استثماراتها في قطاع الأغذية، وتعزيز قدراتها في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية من خلال الاستثمارات النوعية.

ومن شأن الصفقة أن تتيح للشركة الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية والتصديرية القائمة للأصول محل الصفقة المحتملة، والخبرات المتخصصة في قطاع إنتاج مشتقات الألبان.

ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتنويع مصادر التوريد وخصوصاً مع ما يستجد من احداث عالمية وإقليمية، إلى جانب توفير فرص لتحقيق أوجه تكامل تشغيلية وتجارية مع أنشطة الشركة الحالية.

كما يتوقع أن تدعم الصفقة المحتملة فرص النمو والتوسع المستقبلية للشركة وتعزز حضورها في قطاع تصنيع الأغذية، بما يتماشى مع مستهدفاتها الاستراتيجية ويسهم في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

كما ستدعم هذه الصفقة خطط المملكة لتعزيز الأمن الغذائي وأيضاً تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للشركة للوصول إلى تنويع إيرادات الشركة على المدى المتوسط.

من المتوقع أن يكون للصفقة المحتملة أثر مالي إيجابي للشركة ومساهميها وذلك على المدى المتوسط والطويل.

وتخضع الصفقة المحتملة لتوقيع الاتفاقيات اللازمة، واستكمال إجراءات المزايدة، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وستعلن الشركة عن إتمام الصفقة المحتملة أو عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.