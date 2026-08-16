أسمنت القصيم السعودية توقع عقد تمويل مع صندوق التنمية الصناعية بقيمة 400 مليون ريال

أعلنت شركة أسمنت القصيم عن توقيع عقد تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، بقيمة 400 مليون ريال، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء خط إنتاج رابع في مصنع الشركة بطاقة إنتاجية تبلغ 10,000 طن يوميًا، ليتم إحلاله محل بعض خطوط الإنتاج الحالية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تبلغ مدة التمويل 9 سنوات تشمل فترة سماح لمدة عامين، وجدول سداد على 7 سنوات.

ونوهت الشركة إلى أنها تهدف إلى الاستفادة من التمويل المقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية المتاحة من البنوك التجارية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية)، بما يتواءم مع احتياجاتها التمويلية ويسهم في خفض تكلفة التمويل إلى أدنى مستوى ممكن.

واشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر، وتجيير وثائق تأمين مشروع خط الإنتاج الجديد لصالح الصندوق، إلى جانب رهن الأصول لصالح الصندوق.

كما لفتت إلى أنه تم استكمال التواقيع اللازمة الخاصة باتفاقية التمويل بتاريخ 13 أغسطس 2026م.

وأعلنت شركة أسمنت القصيم، بتاريخ 22 ديسمبر 2025، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 1.5 مليار ريال، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء خط إنتاج رابع في مصنع الشركة، ليتم احلاله محل بعض خطوط الإنتاج الحالية.