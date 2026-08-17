دار المعدات السعودية تعلن ترسية مشروع مع وزارة الدفاع بقيمة 127.66 مليون ريال

أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تلقيها بتاريخ 16 أغسطس 2026م إشعار ترسية مشروع لتقديم خدمات التغذية لمستشفيات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية، التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، لمدة 3 سنوات.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تبلغ القيمة الإجمالية للعقد 127.66 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد على نتائج الشركة اعتباراً من الربع الثاني من عام 2027م.

وأشارت إلى أن العقد يتضمن تقديم خدمات التغذية لمستشفيات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية، وتشمل (مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة - مستشفى الملك سلمان بالشمالية الغربية (تبوك) - مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة (بجدة)) التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

وأعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، بتاريخ 9 أغسطس 2026، عن تلقيها إشعار ترسية مشروع التشغيل الطبي وصيانة الأجهزة الطبية بالمراكز الطبية التابعة للقيادة العامة لطيران الأمن بالرياض، بقيمة تبلغ 11.92 مليون ريال.