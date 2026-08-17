النفط يرتفع مع تعثر جهود المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين في ظل عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، إلا أن غياب اضطرابات كبيرة في الإمدادات حدّ من مكاسب الأسعار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 52 سنتاً أو 0.6% إلى 89.04 دولار للبرميل في تمام الساعة 12:33 بتوقيت جرينتش، بعدما سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 89.68 دولارًا. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بمقدار 19 سنتًا، أو 0.2%، إلى 82.59 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد ارتفعا بأكثر من 5% الأسبوع الماضي، بعد هجمات استهدفت ناقلات تديرها شركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز، إلى جانب هجوم على مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية.

تعثر المفاوضات يحد من تراجع الأسعار

خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لم تتخذ قرارًا بشأن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، بينما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين على تقبل ارتفاع طفيف في أسعار البنزين مع استمرار الصراع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات مع سلطنة عُمان مستمرة، لكنها تستغرق وقتًا طويلًا بسبب تعقيد الموضوع، وتعدد الأطراف المشاركة، ووجود دول تسعى إلى عرقلة العملية.

وأظهرت البيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب الهجمات على ناقلات النفط. وعبرت خمس سفن لنقل السلع المضيق يوم السبت، بينما لم تُسجل أي سفن يوم الأحد، وفق بيانات تتبع السفن من شركة «كبلر»، مقارنة بـ31 سفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة.

وقبل بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير، كان مضيق هرمز يتعامل مع نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.