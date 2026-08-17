مجموعة تالكو السعودية تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على 60% من الشرقية لسحب الألمنيوم

اعلنت مجموعة التيسير تالكو الصناعية (تالكو) عن آخر التطورات فيما يتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مصنع الشرقية لسحب الألمنيوم، للاستحواذ على 60% من حصص رأسمالها.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تم الاتفاق على تمديد مذكرة لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ بتاريخ 24 أغسطس 2026م، وتنتهي بتاريخ 23 فبراير 2027م،

ونوهت الشركة إلى أنه تم تمديد مذكرة التفاهم لاستكمال عمليات فحص العناية المهنية اللازمة والنافية للجهالة (Due Diligence).

وأشارت إلى أنه لا تزال هناك إجراءات تكميلية لعملية الاستحواذ، سوف يتم ذكرها في إعلان لاحق.

كما لفتت إلى أنه سوف يتم الإعلان عن أية تطورات مستقبلية بهذا الشأن في حينها.

وأعلنت مجموعة التيسير تالكو الصناعية، أعلنت بتاريخ 12 فبراير 2026م، عن توصلها لاتفاق مبدئي مع شركة مصنع الشرقية لسحب الالمنيوم للمضي قدما في استكمال عمليات فحص العناية المهنية اللازمة والنافية للجهالة من قبل مستشاري "تالكو".