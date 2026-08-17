أرباح منزل الورق السعودية تصعد 61.36% في النصف الأول بدعم مبيعات الكرتون

سجلت شركة منزل الورق، المدرجة بالسوق الموازي السعودي، ارتفاعا نسبته 61.36% بصافي الأرباح، خلال النصف الأول، للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في ظل نمو مبيعات الكرتون.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الأرباح إلى 10.85 مليون ريال، بالنصف الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 6.73 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الارتفاع في صافي الربح جاء بسبب نمو المبيعات من الكرتون بنسبة 27% ونمو ايرادات الملصقات بنسبة 34% وارتفاع إيرادات المخلفات الورقية 93%.

وأظهرت نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2026 ارتفاع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 29.01% إلى 59.76 مليون ريال، مقابل 46.32 مليون ريال، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع المبيعات/الايرادات إلى إدخال خط إنتاج جديد لمواكبة زيادة الطلب في السوق، إضافة إلى نمو المبيعات لدى عدد من العملاء الرئيسيين.