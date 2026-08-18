سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يرتفع قليلاً مع بوادر تحسن في الزخم الإيجابي – توقعات اليوم – 18-08-2026

تقدم قليلاً سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل تلك المؤشرات في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة قوية على دخول زخم إيجابي جديد حول الزوج قد يدفعه للتعافي والصعود من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة.