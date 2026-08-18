الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يرتفع قليلاً مع بوادر تحسن في الزخم الإيجابي – توقعات اليوم – 18-08-2026

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سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يرتفع قليلاً مع بوادر تحسن في الزخم الإيجابي – توقعات اليوم – 18-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-18 01:28 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

تقدم قليلاً سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل تلك المؤشرات في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة قوية على دخول زخم إيجابي جديد حول الزوج قد يدفعه للتعافي والصعود من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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