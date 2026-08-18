النفط يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع آمال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء، مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، بعدما أعلنت إيران أنها ستتبنى موقفًا أكثر هجومية، بينما استبعدت الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، ما عزز المخاوف من استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة لفترة أطول.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7 سنتات، أو 0.08%، إلى 90.94 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:31 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 53 سنتًا، أو 0.63%، إلى 85.03 دولارًا للبرميل.

إيران تتمسك بإغلاق مضيق هرمز

وتوقفت مؤشرات التقدم في محادثات السلام واستئناف حركة ناقلات النفط عبر المضيق الاستراتيجي، ما يهدد بإطالة أمد الصراع الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل بشن هجمات على إيران في 28 فبراير.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليبافإن إيران ستبقي مضيق هرمز مغلقًا إلى أن تفي الولايات المتحدة بشروط الاتفاق المؤقت الموقع في يونيو، بعدما كان ترامب قد وصف الاتفاق سابقًا بأنه «منتهٍ».

وجاءت تصريحات قاليباف بعد أن قال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» يوم الاثنين إن طهران ستنتقل إلى وضع عسكري «هجومي بالكامل» في ظل تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.

ومع ذلك، لا تزال بعض شحنات النفط تمر عبر مضيق هرمز، رغم أن عدد السفن العابرة أصبح في نطاق الآحاد.

وتجري إيران بشكل منفصل مفاوضات مع سلطنة عمان بشأن اتفاق لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتقول طهران إن الجانبين اقتربا من التوصل إلى اتفاق.

لكن ترامب رد على تلك المحادثات بتهديد عمان بالقصف، وهي دولة تُعد شريكًا أمنيًا للولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

وفي تطور منفصل في الشرق الأوسط، أطلق الحوثيون في اليمن صواريخ في هجوم على سفن قالوا إنها سفينة عسكرية سعودية وأربع سفن مرافقة لها في البحر الأحمر.