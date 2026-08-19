شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لأسعار النفط مع تراجع آمال التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين أمريكا وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مسجلة ثالث جلسة متتالية من المكاسب، بعدما قالت إيران إنها ستتبنى موقفًا أكثر عدائية، وإن مضيق هرمز سيظل مغلقًا، بينما استبعدت واشنطن تمديد وقف إطلاق النار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا إلى 91.10 دولارًا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتًا إلى 84.99 دولارًا للبرميل.

جمود في المحادثات

ويبدو أن التقدم في محادثات السلام واستئناف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الاستراتيجي قد توقفا، ما يهدد بتمديد أمد الصراع الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل بشن هجمات على إيران في 28 فبراير.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف اليوم إن إيران ستبقي المضيق مغلقًا إلى أن تفي الولايات المتحدة بشروط الاتفاق المؤقت الذي جرى توقيعه في يونيو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سبق أن وصف ذلك الاتفاق بأنه «انتهى»، قد قال أيضاً إن المحادثات بين واشنطن وطهران لا تجري حاليًا ولم يتم تحديد موعد لها، لكنه أكد أن مضيق هرمز مفتوح.

وجاءت تصريحات قاليباف بعد أن قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز يوم الاثنين إن إيران ستنتقل إلى وضع عسكري «هجومي بالكامل»، في ظل تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى نهاية دائمة للحرب.

استمرار بعض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز

ومع ذلك، لا تزال بعض كميات النفط تمر عبر مضيق هرمز، رغم أن عدد عمليات العبور لا يزال في خانة الآحاد. واستأنفت شركة أرامكو السعودية تحميل النفط من داخل مضيق هرمز، كما تعرض شحنات للتحميل عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى قبالة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبشكل منفصل، تجري إيران مفاوضات مع سلطنة عُمان بشأن اتفاق لإدارة مضيق هرمز، وتقول إن البلدين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق. لكن ترامب رد على تلك المحادثات بتهديد عُمان بالقصف، رغم كونها شريكًا أمنيًا للولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

وفي مكان آخر من الشرق الأوسط، أطلق الحوثيون في اليمن صواريخ في هجوم استهدف سفنًا وصفوها بأنها سفينة عسكرية سعودية وأربع سفن مرافقة لها في البحر الأحمر، وفقًا لما قاله المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع عبر تطبيق «تلغرام».

وفي وقت لاحق، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة تنبيهًا عبر منصة «إكس»، قالت فيه إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها رصدت تهديدًا صاروخيًا، قبل أن تصدر تنبيهًا هاتفيًا أفاد بأن الوضع آمن ومستقر في الوقت الراهن، وأنه يمكن استئناف الأنشطة المعتادة.