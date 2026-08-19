نفوذ السعودية توقع اتفاقية للاستحواذ على 65% من الطعام الوفير بقيمة تقديرية 56 مليون ريال

أعلنت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن توقيع اتفاقية بيع وشراء حصص بتاريخ 18 أغسطس 2026 مع ملاك شركة الطعام الوفير، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، للاستحواذ على حصة تمثل 65% من رأسمال شركة الطعام الوفير.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، يبلغ المقابل الثابت للصفقة 52.7 مليون ريال، بالإضافة إلى مقابل مشروط بحد أقصى قدره 3.25 مليون ريال، ليبلغ إجمالي المقابل المحتمل للصفقة 55.95 مليون ريال كحد أقصى.

ونوهت الشركة إلى أن استحقاق المقابل المشروط يخضع لتحقيق مستهدفات مالية محددة لشركة الطعام الوفير وفقًا لأحكام الاتفاقية، وبالاستناد إلى نتائج قوائمها المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م، وسيتم تمويل المقابل النقدي للصفقة من الموارد الذاتية للشركة.

وأشارت إلى أن الصفقة تأتي ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوسع وتنويع محفظة أعمالها في قطاع الأغذية والمشروبات، ولا سيما من خلال الاستحواذ على أعمال وعلامات تجارية مكملة لأنشطة الشركة.

ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في توسيع محفظة العلامات التجارية والمفاهيم الغذائية للشركة، وتعزيز حضورها في قطاع الأغذية الصحية، والاستفادة من فرص التكامل التشغيلي والتجاري بين الطرفين.

وتتضمن الاتفاقية عددًا من الشروط السابقة للإتمام، والإقرارات والضمانات والتعهدات المعتادة في صفقات من هذا النوع، ويخضع إتمام الصفقة، من بين أمور أخرى، للحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة وأي موافقات نظامية أخرى لازمة.

وبينت الشركة أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للصفقة على القوائم المالية بعد إتمام الصفقة واستيفاء الشروط والموافقات النظامية ذات الصلة.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن إتمام الصفقة وأية تطورات جوهرية بشأنها في حينه وفقاً للمتطلبات النظامية ذات العلاقة.