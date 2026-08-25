عمومية العربية للأنابيب السعودية توافق على زيادة رأس المال 26% بمنح أسهم مجانية

وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة العربية للأنابيب (أنابيب)، التي عقدت اجتماعها أمس الاثنين 24 أغسطس 2026، على جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة زيادة رأس المال بنسبة 26%، من 200 مليون ريال إلى 252 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه ستتم الزيادة من خلال رسملة 52 مليون ريال، من بند الأرباح المبقاة، بمنح 50 مليون سهم مجاني لمساهمي الشركة (بنسبة 25% (بواقع سهم واحد لكل 4 اسهم)، وتخصيص المتبقي من الأسهم الجديدة الناتجة عن الزيادة كأسهم خزينة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.

وأشارت إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية(إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

كما وافقت الجمعية خلال الاجتماع على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

وتمت الموافقة على تعديل المادة 7 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال والمادة 8 الخاصة بالاكتتاب في الأسهم، إلى جانب باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال.